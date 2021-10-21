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Власти Атланты объявили 20 октября днем Lil Nas X

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Andrew Kelly/Reuters

Член городского совета Атланты (США) Антонио Браун объявил 20 октября днем рэпера Lil Nas X в знак признания его вклада в музыку и способности «разрушать барьеры», передает TMZ.

«Я, Антонио Браун, член городского совета Атланты, от имени жителей объявляю 20 октября 2021 года днем Lil Nas X в знак признания его огромного успеха и способности разрушать барьеры в музыке и популярной культуре. Его художественное влияние и реформаторская музыка продолжают формировать Атланту и весь мир», — говорится в официальном документе.

В минувшую среду на званом ужине в The Gathering Spot кандидат в мэры Атланты и первый темнокожий член городского совета LQBTQ+ Антонио Браун торжественно вручил рэперу документ о назначении 20 октября днём Lil Nas X в Атланте. Это неудивительно, учитывая то, что рэпер родился и вырос в округе города.

Ранее Lil Nas X в качестве промо к последнему музыкальному альбому Montero снялся в фотосессии с накладным «беременным» животом.

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