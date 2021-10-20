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На Украине расширили черный список российских деятелей культуры

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Emilio Morenatti/AP

На Украине девять российских деятелей культуры внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, в список попали режиссер Максим Бриус, актеры Владимир Ильин и Михаил Вассербаум, писательница Елена Чижова.

Ранее российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Соответствующее сообщение распространила Служба безопасности страны. Запрет связан с прошедшим в Крыму фестивалем КВН «Летний кубок чемпионов 2021».

Ведущим был Александр Масляков, среди членов жюри присутствовали российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и Пелагея. Неизвестно, запретили ли въезд на Украину остальным членам жюри и Маслякову.

В 2015 году Министерство культуры Украины создало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В настоящее время в документе числятся более 200 человек.

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