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Умер Виктор Евграфов — Мориарти из «Приключений Шерлока Холмса»

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Актёр Виктор Евграфов/Facebook

Заслуженный артист России Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», умер на 74-м году жизни.

Об этом сообщает в социальных сетях киностудия «Самарафильм». «Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны»… «Выздоравливайте, Виктор Иванович!» «Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…» — вспоминает сотрудник студии последний разговор с артистом.

По предварительным данным, у Евграфова оторвался тромб. Его похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров».

В 1980 году Евграфов снялся в двух сериях советского «Шерлока» — «Смертельная схватка» и «Охота на тигра». Озвучил его персонажа Олег Даль.

Помимо актерской работы, Виктор Евграфов снялся в 32 лентах в качестве каскадера. В 1994 году в Крыму на съемках фильма «В империи орлов» получил тяжелую травму. После восстановления занимался подготовкой каскадеров и актеров.

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