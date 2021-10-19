Любовь Успенская спела дуэтом со своим двойником-мужчиной

Певица Любовь Успенская исполнила несколько хитов в дуэте со своим двойником Дмитрием Столициным. На дне рождения продюсера Артема Сорокина они исполнили песни «По полюшку», «Гитара», «Ветер» и другие. Многочисленные видеозаписи выступления опубликованы в Instagram-сторис Успенской. Друзья артистки также поделились роликами с мероприятия.

Ранее Успенская и Николай Басков презентовали песню «Большая любовь». Певец заявил, что долго не касался шансона, но зашел в этот жанр «правильно, потому что сделал это с королевой шансона Любой Успенской».