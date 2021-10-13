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У трейлера ремейка «Один дома» дизлайков в 3 раза больше, чем лайков

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@disneyplus/Instagram

Студия 20th Century показала дебютный трейлер нового фильма «Один дома» — ремейка рождественской комедии 1990 года с Маколеем Калкиным. Режиссером фильма выступил Дэн Мазер, снявший «Борат» и «Борат 2». В первый же день — 12 октября — видео набрало в три раза больше дизлайков, чем лайков (на момент написания новости — 11 тыс. лайков VS 33 тыс. дизлайков).

Действие фильма не сильно отличается от сюжета оригинала: семья уезжает за границу на рождественские каникулы, забывая про главного героя, и мальчик вынужден защищать дом от грабителей. Только в новой версии родители отправляются в Японию, а не во Францию, а в роли двух грабителей теперь предстают женщина и мужчина. Самого героя зовут не Кевин, а Макс (Арчи Йейтс из фильма «Кролик Джоджо»).

Несмотря на незначительные различия, зрители раскритиковали фильм: «После трейлера ощущения как будто взяли и надругались над моим детством»; «Никогда вы не сможете снять круче, чем оригинал. Кевин Маккалистер в наших сердцах»; «Зачем? Зачем переснимать шедевры? Вы просто полностью все скопировали, даже пальто матери главного героя. Это ужас»; «Вы просто убили дух Рождества!». Многие поклонники версии Криса Коламбуса осудили создателей за желании «срубить денег на очередном бесполезном ремейке».

Премьера нового «Один дома» состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

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