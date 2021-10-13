Питер Джексон показал трейлер документального сериала про The Beatles

Стриминговая платформа Disney+ представила на Youtube дебютный трейлер документального мини-сериала «The Beatles: Get Back». Режиссером выступил трехкратный обладатель «Оскара» и автор франшизы «Властелин колец» Питер Джексон.

В основу документальной ленты легли более 57 часов хроники выступлений группы, а также 140 часов аудиозаписей. Многие фрагменты были отреставрированы. Шоу расскажет о записи альбома «Let It Be», а также о легендарном концерте на крыше штаб-квартиры в Сэвил-роу, который стал последним для ливерпульской четверки. В съемках сериала поучаствовали бывшие участники квартета Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон — вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Изначально история о The Beatles была задумана как полнометражный фильм для показа в кинотеатрах, но впоследствии из-за пандемии коронавируса создатели переформатировали материал в сериал. Первая серия станет доступна на Disney+ 25 ноября.