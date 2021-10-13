Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подтвержден рост самой высокой в мире женщины 22:17
Суд вынес приговор жителю Индии, убившего жену укусом ядовитой кобры 22:12
В ВМС Украины заявили, что терпящему бедствие кораблю «Балта» ничего не... 22:08
В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений 22:08
В Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука 22:02
Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру 21:52
Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке 21:50
Вышел трейлер «Черного телефона» с Итаном Хоуком 21:50
В Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины 21:48
Терапевт Барвинский связал плохую переносимость вакцинации с нехваткой витаминов 21:46

Питер Джексон показал трейлер документального сериала про The Beatles

close
100%
Walt Disney Studios

Стриминговая платформа Disney+ представила на Youtube дебютный трейлер документального мини-сериала «The Beatles: Get Back». Режиссером выступил трехкратный обладатель «Оскара» и автор франшизы «Властелин колец» Питер Джексон.

В основу документальной ленты легли более 57 часов хроники выступлений группы, а также 140 часов аудиозаписей. Многие фрагменты были отреставрированы. Шоу расскажет о записи альбома «Let It Be», а также о легендарном концерте на крыше штаб-квартиры в Сэвил-роу, который стал последним для ливерпульской четверки. В съемках сериала поучаствовали бывшие участники квартета Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон — вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Изначально история о The Beatles была задумана как полнометражный фильм для показа в кинотеатрах, но впоследствии из-за пандемии коронавируса создатели переформатировали материал в сериал. Первая серия станет доступна на Disney+ 25 ноября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях