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Театр на Таганке и «Содружество актеров Таганки» вновь стали единым театром

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Театр «Содружество актеров Таганки» и Московский театр на Таганке объединились, а их труппы выступили в одном спектакле, пишет портал mos.ru.

Премьера постановки «Земляничная поляна» состоялась 30 сентября, в день рождения основателя театра Юрия Любимова. По словам руководительницы театров Ирины Апексимовой, она поняла, что «наступило время собирать камни». «Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга», — поделилась она.

По ее мнению, раскол не должен влиять на сегодняшнюю жизнь театра. «Сегодня уже нет главных участников тех бурных событий, потеряли смысл и забылись их обиды, разногласия, амбиции, скандалы. А раскол остался, влияя из прошлого на судьбы современных артистов и режиссеров», — добавила Ирина Апексимова, признавшись, что обсуждала воссоединение с основателем и худруком театра «Содружество актеров Таганки» Николаем Губенко, скончавшимся в 2020 году.

Московский театр драмы и комедии на Таганке был создан 23 апреля 1964 года выпускниками Театрального училища имени Бориса Щукина. Их дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» поставил Юрий Любимов, ставший главным режиссером театра. В театре играли Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Леонид Филатов, Иван Бортник и др. В 1984 году Любимов уехал за границу, и главным режиссером стал Анатолий Эфрос. Через пять лет Любимов вернулся, однако в труппе произошел раскол, и отколовшаяся ее часть основала «Содружество актеров Таганки».

Ирина Апексимова с 2015 года является директором Театра на Таганке. С 2020 года руководит и театром «Содружество актеров Таганки». Оба театра находятся в одном здании, но из-за длившегося 30 лет раскола многие помещения были перекрыты.

Ранее сообщалось, что избитый букетом актер Театра на Таганке объяснил поступок зрительницы.

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