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Проигравшая Шнурову в суде экс-солистка «Ленинграда» выходит замуж

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@alisavox/Instagram

Певица Алиса Вокс рассказала в Instagram о том, что скоро выйдет замуж.

Об этом она ответила на вопрос одного из подписчиков о том, когда состоится ее свадьба. «Думаю, весной. Мы не спешим», — призналась Вокс.

До этого певица была замужем за фотографом Дмитрием Бурмистровым, к 2016 году они развелись. Сейчас Бурмистров снова женат. С кем сейчас встречается певица, неизвестно.

Ранее Алиса Вокс пыталась отсудить у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 19 млн руб. за 40 совместных песен, в том числе хит «Экспонат». Однако Хамовнический суд отклонил требования артистки учесть ее авторские права. Отклонение судебного иска шокировало экс-солистку «Ленинграда», и беседе с «Газетой.Ru» она назвала данную ситуацию исключительной и заявила, что будет подавать апелляцию.

По словам Вокс, договариваться с самим Шнуровым о выплатах она не собирается.

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