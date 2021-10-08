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Путин отметил самобытный талант празднующего юбилей Куравлева

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений», — отметил Путин, пожелав Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Обрел всесоюзную популярность после главной роли в фильме «Живет такой парень» Василия Шукшина. Обаятельный и добрый Пашка Колокольников стал знаковой ролью для Куравлева, определившей его комедийно-романтический образ в дальнейшем.

Среди самых известных ролей Куравлева — Шура Балаганов в «Золотом теленке» (1968) Михаила Швейцера, Афанасий Борщов в киноленте «Афоня» (1975) Георгия Данелии, Жорж Милославский в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и Володька Завитушкин в комедии «Не может быть» (1975) Леонида Гайдая.

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