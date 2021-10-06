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Деревянко заявил о восхищении Пересильд после полета в космос

Актер Павел Деревянко в разговоре с «Газетой.Ru» поделился эмоциями от полета к МКС «киноэкипажа», в которой вошли Юлия Пересильд и Клим Шипенко. В космосе им предстоит отснять кадры для фильма «Вызов».

«Это гениально, потрясающе, великолепно и здорово. Это не с чем сравнить даже. Это захватывает дух! Ты гордишься, страшишься и завидуешь — все вместе. Это целый букет ощущений в связи с полетом наших друзей. Это же не просто незнакомые люди, а наши друзья и товарищи. С Климом мы вместе сняли кино про космос «Салют-7», а с Юлей — играли в спектаклях и очень хорошо общаемся. Я восхищаюсь ею как женщиной: красотка, хороший профессионал и любящая мать, — сказал Деревянко. — Судьба распорядилась так, что Клим стал первым человеком, который должен снимать художественное кино в космосе. Ничего случайного не бывает».

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на Международную космическую станцию 5 октября. На Землю члены съемочной группы должны вернуться 17 октября.

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