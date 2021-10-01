Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» виолончелиста Ролдугина

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени виолончелиста, народного артиста РФ, художественного руководителя «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что музыкант удостоился этой награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

28 сентября глава государства поздравил виолончелиста с 70-летним юбилеем.

Ранее Ролдугин рассказал, что Путин может наизусть сыграть на рояле первую прелюдию из сборника клавирных пьес Иоганна Себастьяна Баха.

В 2018 году в интервью телеканалу NBC Путин говорил о дружбе с Ролдугиным и отвечал на вопрос о его уникальных дорогих инструментах.

На этой неделе также стало известно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.