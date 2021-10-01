Актера из «Глухаря» Дубовицкого нашли в морге через три недели после смерти

Российский актер театра и кино Александр Дубовицкий скончался 7 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пользователей портала «Кино-Театр.Ру».

Утверждается, что тело артиста было обнаружено в начале сентября, но опознано в морге только через три недели после смерти. Обстоятельства и причины смерти Дубовицкого не уточнены.

Александр Дубовицкий родился 19 июня 1968 года. В 1987-м окончил Челябинский институт культуры по специальности «режиссер народных театров», а в 1994-м — эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. После этого служил в спецназе ГРУ.

В 2000-е Дубовицкий начал сниматься в кино. Он снялся в проектах «Звездочет», «МУР есть МУР», «По ту сторону волков», «Адвокат», «Эшелон», «Глухарь», «Слуга государев», «Десантный батя», «Исаев», «Меч», «Записки экспедитора Тайной канцелярии», «Зверобой», «Мент в законе» и др.

Ранее сообщалось, что скончался актер из «Дальнобойщиков» и театральный режиссер Борис Аржанов.