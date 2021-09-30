Госпитализированная с коронавирусом Гузеева поделилась видео из больницы

Популярная телеведущая Лариса Гузеева выложила видео, снятое с больничной койки. Ролик из медицинского учреждения, куда она попала с коронавирусом, опубликован на странице в Instagram.

На данных кадрах Гузеева демонстрирует катетер и медсестру, ставящую капельницу.

«Берегите себя, не обнимайтесь, не целуйтесь со всеми по десять раз на дню. Потому что эта гадость, она именно так и передается», — обратилась к своим читателям телеведущая.

Каких-либо подробностей о своем самочувствии Гузеева не привела.

62-летняя телеведущая Лариса Кузеева была доставлена в больницу №40 в Коммунарке 27 сентября. Медики выявили у нее COVID-19.

Позднее источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Ларисы Гузеевой. Самочувствие у актрисы было очень плохим, врачи назначали ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

Также Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.