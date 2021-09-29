Дочери Папанова предложили вакансию уборщицы в Театре имени Ермоловой

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена в беседе с News.ru сообщила, что ее уволят из театра имени Ермоловой 30 сентября.

По словам Папановой, художественный руководитель театра Олег Меньшиков не объяснил причину увольнения ей лично. Издание утверждает, что перед увольнением в отделе кадров актрисам, в том числе Елене Папановой, предложили остаться в театре в качестве уборщиц. «О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно», — уточнила Папанова.

Информацию о том, что актрисам предложили вакансии уборщиц, подтвердила актриса Василиса Пьявко, оставшаяся в труппе. «Это выглядело как дополнительная издевка. Разумеется, все отказались», — сказала она.

О том, что из театра им. Ермоловой могут уволить 29 артистов, стало известно из письма, которое актеры написали президенту России Владимиру Путину. В нем они обратились к главе государства с просьбой проверить законность массового увольнения сотрудников, а также деятельность художественного руководится Олега Меньшикова, который, по мнению артистов, пытается избавиться от неугодных. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил с себя полномочия директора и остался на должности художественного руководителя.