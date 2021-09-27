«МК»: стали известны подробности смерти киноведа Разлогова

Осведомленные источники рассказали о подробностях смерти президента Гильдии критиков и киноведов России Кирилла Разлогова, пишет mk.ru.

По данным инсайдера, 75-летнему Кириллу Разлогову стало плохо днем 26 сентября, врачей вызвали в его квартиру. Утверждается, что врачи поставили киноведу диагнозы «септический шок» и «полиорганная недостаточность». В 17.50 Разлогов скончался в реанимации.

Кирилл Разголов — советский и российский киновед, культуролог, журналист и педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». С 1990-х годов принимал участие в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях проблем в области культуры и искусства.

Он написал 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Также был награжден французским орденом искусств и литературы степени кавалера.

Дочь покойного ранее рассказала, что причиной смерти отца стали проблемы с сердцем.