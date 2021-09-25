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Актриса Мария Шукшина поддержала закрытие дрэг-шоу Ивлеевой

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская актриса Мария Шукшина потребовала запретить новое дрэг-шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры». Об этом артистка заявила «Царьграду».

Как считает Шукшина, подобные проекты представляют опасность для детей, а также развращают людей.

«Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращенному смыслу и к развращенному уму», — подчеркнула она.

Также Шукшина подчеркивает, что поколение Ивлеевой окончательно развращено на почве бескультурья.

«Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — обратила внимание актриса.

По ее мнению, власти, если будет необходимость, могут очень оперативно «пресечь безобразие», закрыв проект Ивлеевой.

Ранее с аналогичным предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

В «Королевских кобрах» Анастасии Ивлеевой будут соревноваться 36 дрэг-артистов со всей страны. В планах снять шесть отборочных эпизодов.

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