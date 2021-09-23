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Умер режиссер «Ноттинг Хилла» Роджер Мишелл

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Global Look Press

Ушел из жизни режиссер культового фильма «Ноттинг Хилл» Роджер Мишелл. Об этом сообщило издание The Guardian. Согласно представителю семьи кинематографиста, он скончался 22 сентября.

Причина смерти 65-летнего постановщика на данный момент не раскрывается.

Роджер Мишелл родился 5 июня 1956 года в южноафриканском городе Претория. Первую известность он получил благодаря работе в театре. Его дебютом в кино стал фильм «Моя ночь с Рег», тогда как всемирную славу постановщику принесли романтическая комедия «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом, а также драма «Гайд-парк на Гудзоне» с Биллом Мюрреем в главной роли.

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