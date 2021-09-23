«Враг России»: в Петербурге чиновники отменили лекцию филолога Волковой

В Санкт-Петербурге в музее Анны Ахматовой была отменена лекция филолога и культуролога, экс-профессора МГУ Елены Волковой, пишет «Север.Реалии» (издание признано Минюстом России СМИ-иноагентом).

Волкова уточнила, что директору музея позвонили из комитета по культуре. «Прихожу в кабинет директора, а мне говорят: у нас очень плохие новости, звонили из комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие — не сказали», — поделилась филолог.

Филолог провела в музее лекцию «Золотой петушок и Серебряный голубь: сюжет о птице в руках Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Андрея Белого», у нее были запланированы еще две лекции «Спят речи все, со всею правдой в них: Иосиф Бродский и Джон Донн» и «Акционизм и религия: язык, вызов, суд».

Лекцию о противостоянии религии и акционизма она читала в музее в июне, но слушателей было мало, и лекцию попросили повторить. В частности, в лекции Волкова сравнивает фреску Микеланджело Буонарроти «Страшный суд» в Сикстинской капелле, «Святую Деву Марию» Криса О'Фили и панк-молебен Pussy Riot.

Волкова предположила, что приказ чиновников связан с тем, что после присоединения Крыма к России она несколько раз ездила во Львов и читала там лекции, публично осуждая российскую политику. Также она думает, что причиной могла стать ее новая книга о сотрудничестве священнослужителей с КГБ.

Лекции Волковой будут перенесены в другое место.

Ранее сообщалось, что потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале.