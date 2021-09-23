Тимоти Шаламе сделал звездой российского школьника-кинообозревателя

Актер Тимоти Шаламе сделал звездой соцсетей школьника из Новосибирска. Актер заметил и репостнул рецензию в Instagram, в которой юный кинообозреватель Александр Решетников упомянул его.

На историю обратило внимание издание MediaLeaks. 16-летний Решетников посмотрел фильм Дени Вильнева «Дюна» с Шаламе в главной роли и 19 сентября опубликовал на него отзыв, похвалив визуальную составляющую фильма, каст и саундтрек Ханса Циммера. «С главными ролями прям точное попадание, особенно с Шаламе, и все остальные смотрятся просто замечательно, каст звездный, прям глаз не оторвать», — писал юноша.

После репоста от Шаламе количество лайков посту выросло почти до 15 тыс., на других публикация Саши в лучшем случае чуть больше ста лайков.

Фильм «Дюна» вышел в России 16 сентября. Ранее режиссер «Дюны» раскритиковал идею Илона Маска о колонизации Марса.