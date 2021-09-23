Дэниэл Крэйг получил военное звание как у Джеймса Бонда

Актер Дэниэл Крэйг стал почетным коммандером ВМС Великобритании — в таком же звании по сюжету служит его экранный герой Джеймс Бонд. Согласно сайту Королевского военно-морского флота страны, чин был присвоен 53-летнему артисту за его вклад в формирование позитивного образа британских военно-морских сил и поддержку семей военнослужащих.

«Я очень признателен, получить звание почетного коммандера старшего звена для меня является большой честью», — заявил Крэйг после награждения.

7 октября на российские экраны выйдет новая часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать». Известно, что создатели шпионского триллера в процессе работы над фильмом тесно сотрудничали с Министерством обороны и ВМС Великобритании, которые предоставили необходимую технику и локации для съемок.

Для Крэйга «Не время умирать» станет последней лентой серии. Актер исполнял роль шпиона на протяжении 15 лет — начиная с «Казино рояль». Всего с участием Крэйга было снято пять картин про «агента 007».