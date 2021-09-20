Итальянский тракторист изобразил Достоевского на поле с пшеницей

Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин изобразил гигантский портрет писателя Федора Достоевского на поле в Италии. «Нарисованная» с помощью трактора и плуга картина занимает площадь 25 тыс. кв. метров. Художник рассказал ТАСС, что его работа носит название «Красота спасет мир».

«Красота — это то, что нам необходимо. Красота и гармония спасут нас от этой пандемии, красота как инструмент спасения окружающей среды, — сказал Гамбарин и привел цитату Достоевского. — «Жизнь есть рай, и мы все в раю, да не хотим знать этого».

В нижней части картины автор написал фамилию Достоевского на русском языке, а в верхней — надпись на английском «Beauty will save us» («Красота нас спасет») с отсылкой к словам князя Мышкина из романа «Идиот». По словам Гамбарина, он приурочил картину к 200-летию со дня рождения Достоевского, которое отмечается в этом году. Свою работу мастер характеризует как перформанс, который исчезает через 7-10 дней. На создание картины художник потратил около 10 часов.

Ранее Гамбарин изобразил на поле президента РФ Владимира Путина, главу Северной Кореи Ким Чен Ына, Мартина Лютера Кинга и многих других известных людей. В прошлом году живописец создал с помощью трактора портрет Данте Алигьери. Кроме того, художник рисовал коронавирус и символ лихорадки Эбола.