Купер, Дефо и роковая Бланшетт ввязываются в аферу в трейлере «Аллеи кошмаров»

Студия Searchlight Pictures опубликовала на YouTube дебютный тизерный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо.

Это первая работа дель Торо с 2017 года, когда он выпустил «Форму воды». В основу сюжета картины одноименный роман Уильяма Линсдэя Грэшема, который был экранизирован в 1947 году.

Брэдли Купер сыграл владеющего приемами словесных манипуляций мошенника Стэнтона Карлайла, которого очаровала роковая психиатр Лилит Риттер в исполнении Кейт Бланшетт. Лилит заставила его пойти на аферу, в которой в определенный момент что-то пошло не так.

Также в картине сыграли Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон и Тони Коллетт.

В российский прокат фильм выйдет 27 января 2022 года.

Ранее Стивен Спилберг показал трейлер ремейка «Вестсайдской истории».