Актер и борец за независимый Алжир Саади Ясеф умер в возрасте 93 лет

Саади Ясеф, известный по культовому фильму «Битва за Алжир» скончался 10 сентября в столице страны, Алжире, в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Washington Post.

На момент смерти революционер оставался членом Совета нации Алжира — верхней палаты парламента государства. Причины смерти не уточняются

Ясеф с детства принимал участие в политической деятельности, став к середине 1950-х годов одним из военных лидеров Фронта национального освобождения Алжира — радикальной социалистической организации боровшийся с французским присутствием в стране.

После ухода французских войск из региона, Ясеф оставался публичной фигурой и стал известен благодаря тому, что сыграл роль командира революционной организации в фильме «Битва за Алжир», посвященному одноименному историческому событию, в котором политик также принимал активное участие. Фильм был включен в число «500 лучших фильмов всех времен» журналом Empire, а музыку для ее сочинял композитор Эннио Морриконе.