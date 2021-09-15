Путин поздравил автора «Ежика в тумане» Юрия Норштейна с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художника-мультипликатора и режиссера Юрия Норштейна с 80-летием. Текст его телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы принадлежите к плеяде легендарных отечественных мультипликаторов, чьи яркие, талантливые произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой на все времена», — говорится в сообщении Путина.

Также президент поблагодарил режиссера за многолетнюю педагогическую деятельность и помощь одаренной молодежи.

Народный артист России и лауреат Государственной премии СССР Юрий Норштейн начал работать на студии «Союзмультфильм» в 1961 году. Как мультипликатор и режиссер он участвовал в создании более полусотни картин, включая культовые «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация» и «Варежка».

Ранее Норштейн объяснил «Газете.Ru», почему в России перестали снимать кукольные мультфильмы.