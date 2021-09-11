Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Владимир Яковлев

Российский актер театра и кино Владимир Яковлев умер на 63-м году жизни, сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Указано, что актер скончался 27 августа, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причина смерти артиста не уточняется.

Владимир Яковлев родился в 1958 году в Москве. В 1986 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Малом театре и театре «Модерн».

Дебютировал актер ролью в спортивной драме «Поражение после победы». Всего на счету у актера более 170 кинокартин, в числе которых «Черные береты», «Сармат», «Глухарь», «Интерны» и другие.

Яковлев также был мастером спорта по академической гребле.

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