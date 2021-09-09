Опубликован первый трейлер продолжения «Матрицы»

Киноконцерн Warner Bros. Pictures опубликовал первый трейлер продолжения знаменитой трилогии под заголовком «Матрица: Воскрешение». Видеоролик доступен на канале компании в YouTube.

Предстоящий научно-фантастический боевик станет четвертым фильмом в серии «Матрица». Предыдущие три были написаны и срежиссированы дуэтом Вачовски, а продюсером выступил Джоэль Сильвер. Четвертая лента создана в одиночку Ланой Вачовски, которая написала сценарий в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном. К своим культовым ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Сюжетная линия нового четвертого фильма серии, как и прежде, будет повествовать о противостоянии главных героев компьютерной системе «Матрица», которая установила контроль над Землей.

Фильм выйдет в прокат 22 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания Sony Pictures в пятый раз перенесла кинотеатральную премьеру фильма «Веном: Да будет Карнаж».