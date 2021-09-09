Пугачева приехала на церемонию прощания со сценографом Красновым

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы проходит церемония прощания со сценографом Борисом Красновым, сообщает 5-tv.ru.

Среди приехавших проститься была замечена эстрадная певица Алла Пугачева. Краснов был ее любимым художником-постановщиком, для примадонны он ставил концертную телепрограмму «Рождественские встречи» (1991, 1992, 1993, 1997, 2001, 2009), юбилейное шоу «Сны о любви» (2009).

Также на церемонию прощания прибыли певец Михаил Турецкий, шоумен Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин и другие.

Ранее Пугачева высказалась о смерти художника Бориса Краснова в Instagram.

Российский художник-постановщик Борис Краснов умер 7 сентября на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.

Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 1990-х и 2000-х он также ставил шоу Филиппу Киркорову, Людмиле Гурченко, Валерию Леонтьеву и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.