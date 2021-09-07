Конфликт между Эрмитажем и Линдеманном разрешился

Эрмитаж урегулировал конфликт с музыкантом Тиллем Линдеманном об использовании изображений интерьеров музея в формате NFT. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Петербурга, сын директора музея Борис Пиотровский.

В августе этого года Эрмитаж обвинил лидера группы Rammstein в незаконной продаже NFT-токенов, изображения для которых были сняты в музее во время работы над клипом «Любимый город». Артист в своем Instagram-аккаунте призывал покупать его NFT-изображения на фоне предметов искусства. Как сообщили в пресс-службе музея, Линдеманн получал разрешение только на использование изображений в музыкальном клипе, но не на продажу NFT-токенов.

Сейчас Эрмитаж и артист «пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон», рассказали в музее.

«Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта «NFtill», — говорится в сообщении Эрмитажа.

Ранее в этом сентябре государственный Эрмитаж завершил продажи первых в истории музея цифровых изображений (NFT-токенов) на площадке маркетплейса Binance. Всего музей заработал на мировых шедеврах в формате NFT около 32 млн рублей.