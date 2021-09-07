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В окружении Краснова заявили о прижизненном «распиле» его наследства

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Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова в беседе с kp.ru рассказала о последних днях художника Бориса Краснова.

Она подтвердила, что в последние дни скончавшийся сценограф находился в хосписе. «Я слышала, что родня еще при жизни Краснова начала пилить его наследство. Человек он был состоятельный. Несколько квартир в центре Москвы, загородный дом», — перечислила она.

При этом, утверждает Калашникова, Краснова поддерживали только певица Алла Пугачева и адвокат Александр Добровинский. «Мы до сих пор не понимаем, почему такой талантливый человек так страшно уходил из жизни — обездвиженный, покинутый почти всеми», — заключила певица.

Российский художник-постановщик Борис Краснов умер на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.

Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 1990-х и 2000-х он ставил шоу Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Людмиле Гурченко, Валерию Леонтьеву и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.

Пугачева уже высказала соболезнования по поводу смерти Краснова.

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