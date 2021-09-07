Семья Бельмондо выступила с заявлением после его смерти

Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо выпустили заявление после его смерти. Об этом сообщает РИА «Новости».
Они отметили, что семья артиста лишилась своей опоры.
«Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», — сказали родные актера.
Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году.
Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».
В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.
Артист скончался 6 сентября, его смерть подтвердил адвокат.