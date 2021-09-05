Звезда сериала «Сваты» Добронравов раскрыл подробности своей болезни

Российский актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о перенесенном в 2018 году инсульте, сообщает kp.ru.

Артист поделился, что когда-то он считал себя донским рысаком — единственной лошадью, которая умирает на скаку.

«А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — заявил Добронравов.

Когда его госпитализировали, врач спросил, согласен ли он на операцию.

«А что, — говорю, — есть выбор? <...> И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам», — сказал он.

Добронравов рассказал, что теперь он радуется каждому прожитому дню и благодарит жену, с которой знаком с пятого класса.

«Все, чего я добился, — это ее заслуга. Всегда возвращался домой уверенный в том, что у меня надежный тыл — дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют», — добавил он.

В марте 2018 года Добронравов перенес инсульт. Его госпитализировали в Московской области. Ночью наступило улучшение, но на следующий день симптомы повторились, и актер лег в больницу в Москве.