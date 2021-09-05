Пропавшего актера Герцева обнаружили мертвым в Кемерово

Актер театра для детей и молодежи в Кемерово Максим Герцев, который ранее пропал, был обнаружен погибшим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о пропаже 25-летнего артиста заявили в чате поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Утверждалось, что Герцев 3 сентября уехал на машине Nissan Ade темно-зеленого цвета и перестал выходить на связь. В скором времени начались поиски Герцева, желающим помочь предлагали отписываться в теме на форуме.

«Найден, погиб Герцев Максим Михайлович, 25 лет», — уточнили представители поисково-спасательного движения.

Со стороны полицейских информации о причинах смерти молодого артиста не поступало.

По информации городского театра, Герцев играл в ряде спектаклей. В их числе «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея», а также «Пьяные».

Ранее актер из «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев найден мертвым. Предположительно, Сергеев скончался по естественным причинам за три часа до обнаружения тела.