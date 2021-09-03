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Ивлеева рассказала, каким должен быть ее мужчина

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@_agentgirl_/Instagram

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью журналу «Собака.Ru» назвала качества, которые хочет видеть в партнере.

«Мой мужчина должен быть честным и просто обязан мной восхищаться. Мне это дает окрыленность, легкость. Если мужчина тобой не восхищается, пиши пропало», — сказала она.

Ивлеева также добавила, что отношения между мужчиной и женщиной могут состояться только в том случае, когда у каждого из партнеров есть свои собственные интересы.

«Нельзя замыкать свою жизнь на одном человеке, жить жизнями друг друга. Вы должны быть независимы. Тогда возможен обмен — вот и все», — заключила блогер.

В конце августа Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Они состояли в браке с 2019 года. По словам телеведущей, причиной распада пары стала утрата романтических чувств.

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