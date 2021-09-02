Вышел трейлер сериала об Александре Вертинском

В сети появился трейлер сериала «Вертинский» о судьбе легендарного отечественного певца, поэта и композитора XX века Александра Вертинского. Режиссером биографической драмы выступила Авдотья Смирнова («Петербург. Только по любви», «История одного назначения»).

Сюжет проекта частично основан на мемуарах Вертинского и охватывает период двух мировых войн. История расскажет о его творческом пути — от ресторанного певца до народного кумира эстрады, а также отразит быт русской интеллигенции и европейской богемы эпохи нацизма. Съемки сериала проходили в России, Турции и Венгрии.

Образ Вертинского воплотил на экране Алексей Филимонов, который сам исполнил все песни. Его коллегами по площадке стали Анна Михалкова (Бурковская), Ксения Раппопорт, Паулина Андреева (Вера Холодная), Виктория Исакова (Марлен Дитрих), Сергей Уманов и другие.

Премьера телесериала состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion.