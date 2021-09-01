Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Официальный YouTube-канал «бондианы» опубликовал финальный трейлер 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать». Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, а главную роль вновь исполнил Дэниэл Крэйг. Также в шпионском боевике снялись Рами Малек, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Ана де Армас, Кристоф Вальц и Рэйф Файнс.

По сюжету Бонд на время оставляет службу и переезжает на Ямайку. Однако все меняется, когда у него просят помощи в поиске опасного преступника. Агенту 007 предстоит освободить ученого, которого похитил загадочный злодей ради создания оружия, способного погрузить мир в хаос.

Премьера фильма в России состоится 30 сентября 2021 года.

Изначально лента должна была выйти в прокат еще в первой половине прошлого года, однако релиз был отложен из-за пандемии коронавируса.