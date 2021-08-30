МВД признало пожизненно «нежелательным» нахождение в России комика Идрака Мирзализаде

Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в РФ и въезда в РФ» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан.

«В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке», — добавили в МВД.

В начале августа суд назначил Идраку Мирзализаде 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для разбирательства стало видео выступления Мирзализаде на шоу «Разгоны», в котом комик пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. Освободившись после ареста молодой человек публично попросил прощения у «всех, кого задела ситуация».