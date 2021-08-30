Ксения Собчак привилась американской вакциной после «Спутника V»

Телеведущая Ксения Собчак сделала себе две разные вакцины — российскую «Спутник V» и американскую Johnson & Johnson. Она написала в Instagram, что приняла это решение ради поездки в Париж, поскольку Евросоюз за исключением нескольких стран пока не одобрил использование российских вакцин.

В своем посте Собчак выразила возмущение по поводу того, что в России нельзя сделать иностранную вакцину. Она объяснила, что в связи с этим люди не могут вылететь в Европу прямым рейсом — прежде им приходится вакцинироваться в других странах.

«Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы. Пока их можно сделать в Дубае, в Баку, да где угодно, но не в Москве. Считаю, что в России обязаны разрешить делать европейские вакцины, что опять за ограничения конкуренции?» — написала журналистка.

В комментариях к посту ее поддержала продюсер Яна Рудковская. В свою очередь, подписчики выразили изумление по поводу того, что Собчак решила использовать сразу две разные вакцины.

«Ксения, неужели вы серьезно? Ну давайте обколемся со всех сторон ради города Парижа?»; «А если скажут, что в каждой стране своя вакцина, вы их все себе воткнете?»; «А не считаете, что в Европе должны принимать с русской вакциной?» — иронизируют пользователи.

В августе в Москве начались слушания по иску против Собчак от юриста Эльнары Троицкой. Поводом для разбирательства стал вопрос «На какую панель вы пришли?», который телеведущая задала Троицкой на экономическим форуме.