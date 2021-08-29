Организатор фестиваля в Твери подтвердил, что лидер Rammstein не выступит

Выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна не состоится на фестивале в Твери. Об этом сообщается на странице организатора мероприятия, руководителя холдинга «Афанасий» Максима Ларина во «ВКонтакте».

«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написано в публикации Ларина.

К своему посту организатор приложил уведомление, где указано, что 27 августа на территории комплекса «Завидово» музыканту Линдеманну вручили документы. В них утверждалось, что на территории Тверской области действуют антиковидные меры и их необходимо соблюдать.

Ознакомившись с ними, певец принял решение об отмене своего выступления. Оно должно было пройти 29 августа.

Также сообщалось, что силовики не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего концерта в Твери.