«Талибан*» заявил о запрете музыки на территории Афганистана

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» готово запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. Об этом рассказал представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал он.

Ранее представители организации «Талибан» запретили музыку в афганской провинции Гази. Также местным жительницам теперь нельзя работать на радиостанциях и выходить на улицу без одежды, закрывающей все тело. Согласно СМИ, некоторые запреты уже начали исполняться в афганских провинциях. Так, женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчин, а девочкам ограничили образовательную программу. Сразу после установления контроля на территории Афганистана «Талибан» обещал сохранить права и позволить женщинам беспрепятственно получать образование и работать.