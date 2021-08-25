СМИ узнали, как Ивлеева и Элджей могут поделить имущество

Развод ведущей, блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) будет стоить более чем 100 млн рублей — в такую сумму оценивается их совместно нажитое имущество за два года брака, сообщает kp.ru.

Теперь уже экс-супругам необходимо пройти через процедуру раздела имущества. Самое крупное совместное приобретение артистки и музыканта — это особняк в Подмосковье, который оценивается в примерно 50 млн рублей. Двухэтажный дом пара приобрела в прошлом году.

Также в гараже Ивлеевой есть несколько автомобилей класса люкс. Например, спорткар Lamborghini Aventador, который стоит 23 млн рублей.

Ранее Ивлеева подтвердила расставание со своим мужем, рэпером Элджеем и рассказала о подробностях расставания. По ее словам, до этого времени пара уже некоторое время жила раздельно, а развестись решили в начале лета 2021 года.