Балерины станцевали «Лебединое озеро» на крыше танка

В подмосковном Алабине, где стартовали «Армейские международные игры — 2021», солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из «Лебединого озера» — прямо на крыше танка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Номер был показан в рамках выступления белорусской команды. Пока танки Т-80У и БМД-4 кружились в «вальсе», из люков двух других боевых машин вылезли танцовщицы в пачках, после чего станцевали отрывок из балета Чайковского в компании белорусских танкистов. В конце выступления они подарили артисткам по букету цветов.

«Армейские международные игры — 2021» проходят с 22 августа по 4 сентября. По информации СМИ, в них принимают участие 290 команд из 43 стран. Церемонию открытия посетил президент России Владимир Путин.