Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию

Режиссер Терри Гиллиам, снявший такие фильмы как «Воображариум доктора Парнаса» и «Монти Пайтон и Священный Грааль», на международном фестивале в Одессе оговорился и перепутал Украину и Россию, сообщает vesti.ua.

«Спасибо, Россия, спасибо, Одесса», — сказал он, благодаря организаторов фестиваля.

Режиссер практически сразу после этого извинился, отмечая, что из-за особой атмосферы в он «потерял связь с реальностью». По данным портала, ошибка режиссера больше всего задела украинских режиссеров Ирину Цилык и Олега Сенцова.

Ранее подобный конфуз произошел с британской компанией-перевозчиком «CAME-RO», которая использовала в оформлении своего фургона карту Европы, где на территории Украины отсутствует Крым.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.