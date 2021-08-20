Авторы фейк-аккаунта Серебрякова объяснили, почему назвались журналистами «МК» и «Дождя»

Создатели фейкового Instagram-аккаунта актера Алексея Серебрякова объяснили «Газете.Ru», почему решили представиться журналистами «Московского Комсомольца» и «Дождя» (включен Минюстом в список иноагентов). В сообщении, где они назвали себя сотрудниками редакций, авторы якобы забыли упомянуть, что работали там в прошлом.

«Произошел небывалых масштабов конфуз. После слов «несколько журналистов» мы забыли написать «ранее работавших в изданиях», — заверили владельцы аккаунта.

Вечером 19 августа Илья Найшуллер, Александр Дьяченко и другие знаменитости опубликовали в Instagram видеообращение от Алексея Серебрякова. Актер попросил поклонников пожаловаться на его фейковый аккаунт, набравший к тому моменту более 6 тыс. подписчиков.

Позднее на фейковой странице были удалены все предыдущие записи. Вместо них появился пост с заявлением о том, что аккаунт создали журналисты «МК» и «Дождя» — якобы в качестве «эксперимента».

В разговоре с «Газетой.Ru» главреды изданий Павел Гусев и Тихон Дзядко опровергли причастность своих сотрудников к созданию данного профиля.

Подробнее об истории с фейковым-аккаунтом Серебрякова читайте в материале «Газеты.Ru».