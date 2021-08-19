Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Издание Variety составило топ-лист актеров с самыми большими в Голливуде гонорарами в 2021 году.

Список возглавил Дэниел Крейг, которому перечислили $100 млн за съемки в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи» — так стриминговый сервис Netflix компенсировал деньги, которые артист мог бы получить в качестве гонорара, если бы фильмы шли только в кинотеатрах. Предположительно, девятизначную сумму Крейг получил за готовящийся к выходу очередной фильм «бондианы».

На втором месте Дуэйн «Скала» Джонсон — после съемок приключенческой комедии «Красная единица» для Amazon Studios он получит $50 млн. На третьем месте с $40 млн расположился Уилл Смит с чеком за «Короля Ричарда», на четвертом — Дэнзел Вашингтон с той же суммой за «Дьявола в деталях». Леонардо Ди Каприо, получивший $30 млн за комедию «Не смотри вверх», занял пятую строчку.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов вошли Марк Уолберг, Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Баллок и Райан Гослинг.

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