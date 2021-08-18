Актриса Ирина Горбачева вышла замуж за солиста Quest Pistols

Актриса Ирина Горбачева в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?» призналась, что вышла замуж за солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова.

Она показала обручальное кольцо. «Да. Была свадьба», — кратко прокомментировала событие актриса. «Завтра поделюсь с вами очень классной и важной историей! Даже не гадайте! Серьезно, просто дождитесь», — писала актриса в Instagram накануне интервью.

О романе 33-летней Ирины Горбачевой и 33-летнего Антона Савлепова СМИ сообщили в начале 2021 года. Они познакомились во время съемок клипа Quest Pistols. До отношений с Савлеповым актриса была замужем за актером Григорием Калининым. Детей в браке не родилось.

Ранее сообщалось, что фрик-блогер Саша Шпак рассекретил в Instagram новый роман.

Это произошло через несколько дней после развода с его последней, шестой супругой Масей (Ириной Мещанской). «Просто счастье», — написал в комментарии к совместному фото с новой девушкой он.