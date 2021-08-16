Иветт Николь Браун заявила, что Мэттью МакКонахи пахнет мюсли

Американская актриса Иветт Николь Браун рассказала в интервью, что ей было любопытно, как пахнул голливудская звезда Мэттью Макконахи, когда они вместе снимались в фильме «Солдаты неудачи». Об этом сообщает Page Six.

Она призналась, что должна была понюхать оскароносного 51-летнего актера после того, как он сказал в беседе с журналом People в 2005 году, что не пользуется дезодорантом 20 лет.

«Моей первой мыслью было:« Я собираюсь подойти к нему как можно ближе, чтобы понять, прав ли он насчет того, что он от природы не имеет запаха», — вспомнила Браун.

По ее словам, артист «пахнет мюсли и хорошей жизнью».

«У него сладкий, сладкий аромат», — заявила Браун.

Браун также выразила уверенность, что МакКонахи моется, потому что «от него вкусно пахло» на съемках «Солдат неудачи».

Данная лента вышла в 2008 году.