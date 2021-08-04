Скончался режиссер Александр Аравин

Российский режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича», — указано в сообщении организации.

Место и время похорон режиссера пока не сообщается.

Аравин окончил Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1993 году. Уже в 1994 году он дебютировал с полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь» в качестве режиссера-постановщика.

Он также создал порядка 30 работ в кино в качестве сценариста. Аравин срежиссировал такие телесериалы, как «Каменное сердце», «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи» и ряд других.

Ранее стало известно, что в больнице имени Бахрушина скончался режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович.