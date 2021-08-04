Анита Цой призналась, что больше года не может восстановиться после COVID-19

Певица Анита Цой в беседе с телеканалом «360» призналась, что, хотя она и переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 в июле 2020 года, восстановление после болезни все еще продолжается.

Цой страдает от серьезных осложнений — синдрома замороженного плеча и гормонального сбоя. «До сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — вспомнила Анита Цой.

По словам Аниты Цой, после болезни она каждые две недели следила за количеством антител и они были высокие. Когда количество антител упало, она прошла вакцинацию.

Ранее главный врач «коронавирусной» больницы в Коммунарке, кандидат медицинских наук Денис Проценко похвалил медиков, которые лечат госпитализированную с пневмонией певицу МакSим.