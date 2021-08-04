Рэпера Dizzee Rascal обвинили в нападении на женщину

Рэпера Dizzee Rascal (Дилан Квабена Миллз) обвинили в нанесении телесных повреждений на юге Лондона. Об этом сообщает Sky News.

Как подчеркивается в заявлении полиции, 36-летний музыкант должен явиться 3 сентября в Кройдонский магистратский суд, где состоится заседание по делу о нанесении им побоев женщине.

Dizzee Rascal считается одним из пионеров музыки в стиле грайм.

За дебютная пластинка Boy In Da Corner, выпущенный в 2003 году, принес исполнителю первую премию в карьере - Mercury Prize за лучший альбом года в Великобритании.

Синглы Dizzee Rascal Bonkers, Holiday и Dance Wiv Me занимали первое место в музыкальных чартах.

В 2020 году Миллза получил Орден Британской империи за заслуги перед музыкой.

Ранее стало известно, что дочь американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя Вилли Максвелл II) умерла в возрасте четырех лет.

Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен.

Причины и дата смерти пока не называются.

Лорен — пятый ребенок 30-летнего рэпера, у которого семь детей от разных женщин.