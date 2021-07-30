В МСХТ рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Стеклова

Директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский в беседе с ТАСС рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя театра, народного артиста России Владимира Стеклова.

По словам Банковского, состояние 73-летнего Стеклова стабильно. «Ничего критического. Пробудет неделю. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет», — сказал он.

Известно, что 40-летняя супруга артиста Ирина с трехлетней дочкой осталась дома после госпитализации мужа. Она тоже плохо себя чувствует, у нее высокая температура.

Владимир Стеклов активно снимается с 1980-х, снимался в фильмах «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!» и. т. д. В 2022 году на экраны выходит фильм «Начать сначала» о школьной регбийной команде, одну из главных ролей в котором играет Стеклов.

Ранее стали известны подробности госпитализации Владимира Стеклова.